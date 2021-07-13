Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Öztürk'ü ağırladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Yasemin Öztürk ve ??beraberindeki heyet ile bir araya geldi.