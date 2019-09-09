Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı'yı ziyaret etti

09.09.2019 10:21

Ada'da resmi temaslar yapan Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesinin ardından KKTC Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin liderlerinin de yer alacağı yuvarlak masa toplantısına da katılacak.

Çavuşoğlu temaslarının ardından bu akşam Ada'dan ayrılacak.

Kaynak: DHA