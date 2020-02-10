10.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı. (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri) Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım"

Kaynak: AA

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