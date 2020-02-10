Çavuşoğlu: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri) Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle...
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Çavuşoğlu: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri) Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı.

10.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:52
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı. (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(KKTC Akıncı'nın sözleri) Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri) Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle...
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