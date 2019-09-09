Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı ile görüştü

Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı ile görüştü

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştüSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

09.09.2019 12:35

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Ada'da resmi temaslar yapan Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesinin ardından KKTC Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin liderlerinin de yer alacağı yuvarlak masa toplantısına da katılacak.

Çavuşoğlu temaslarının ardından bu akşam Ada'dan ayrılacak.

Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı ile görüştü
Kaynak: DHA
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