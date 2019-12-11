Çavuşoğlu: Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz
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Çavuşoğlu: Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik'in de gündeme gelebileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı, "(Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar) Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor" diye konuştu.

11.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:01
Çavuşoğlu: Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz

Dışişleri Bakanı , katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.


Çavuşoğlu, ABD'de aleyhine yaptırım kararı durumunda ve Kürecik'in de gündeme gelebileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı, "(Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar) Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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