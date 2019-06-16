Çavuşoğlu: "Kimseyi etnik kökeniyle değerlendirmedik"

Çavuşoğlu: "Kimseyi etnik kökeniyle değerlendirmedik"

- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tören alanına gelişi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.

- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tören alanına gelişi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
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Kaynak: AA
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