Çavuşoğlu: Kimse Türkiye'den Baskıyla, Yaptırımla Netice Alamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde ABD ile yaşananlara ilişkin Türk milletinin tehdide boyun eğmeyeceğini belirterek, "Kimse Türkiye'den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Var olan sorunlar var, biz bunları gündeme getiriyoruz.

Çavuşoğlu: Kimse Türkiye'den Baskıyla, Yaptırımla Netice Alamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde ABD ile yaşananlara ilişkin Türk milletinin tehdide boyun eğmeyeceğini belirterek, "Kimse Türkiye'den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Var olan sorunlar var, biz bunları gündeme getiriyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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