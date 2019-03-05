Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Aleyhinde Nerede Bir Eylem Var İse Onlarla Beraber"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin aleyhinde nerede bir eylem var ise onlarla beraber olduğunu söyledi.

Bursa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, Yıldırım ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. 31 Mart seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlara tek tek aktaran Çavuşoğlu, daha sonra seçim ofisinin açılışına katıldı.

Büyük bir coşku ile karşılanan Çavuşoğlu, "Yaşanan olayları sadece görünen yüzüyle değil, perdenin gerisinde aslında neler yaşandığıyla iyi bilmeliyiz. Bunu görerek sandığa gitmezsek, bizi burada yaşatmazlar. 100 yıl önce dedelerini denize döktüklerimizin torunları, hesabı yeniden görmek için ellerinde haritalarla bize yeni bir harita dayatmaya çalışıyor. Bugün Suriye'de, Irak'ta yaşananlar ortada. Biliniz ki konu sadece oraları değildir. Konu Anadolu'nun ta kendisidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl genel başkanlığa geldiğine de değinen Çavuoğlu, "Bir gün önce aday olmayacağını söyleyen zat, bir gün sonra CHP Genel Başkanlığı'na oturdu. CHP o tarihten itibaren ne Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Ne kurucu değerlerin partisidir. Ne de yerli ve millidir. Kılıçdaroğlu bir aparattır. Kılıçdaroğlu, nerede Türkiye'nin aleyhinde bir eylem, bir odak, bir söz ve mesele var ise Türkiye'ye karşı onlarla yan yanadır" diye konuştu.

MHP ve AK Parti'nin Türkiye'nin bekası için birbirine destek verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Peki İP'liler, CHP'liler ve Saadet'liler, HDP ile niye yan yana geldiniz. Beka için mi? Bugün Bursa'da HDP aday çıkarmadı. Kimi destekliyor? CHP'nin adayını destekliyor. Biz Türkiye'nin vatandaşları olarak bütün hadiseleri perdenin önündekiyle değil, perdenin arkasındaki ile değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA