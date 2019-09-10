Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur"

Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur"

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

10.09.2019 12:54
Çavuşoğlu:

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu:
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et