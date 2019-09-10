Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur"
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
10.09.2019 12:54
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA