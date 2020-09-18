Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur"
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Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

18.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Kıbrıs meselesinde) Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur"

Çavuşoğlu: '(Kıbrıs meselesinde) Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur'

Kaynak: AA

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