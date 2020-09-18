Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
18.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Kıbrıs meselesinde) Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur"
Kaynak: AA