Çavuşoğlu, Kıbrıs konulu konferansa katılan heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa katılan heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa katılan heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam yemeğine katılan heyet başkanları ile birlikte fotoğraf çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı