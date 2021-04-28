Çavuşoğlu, Kıbrıs konulu konferansa katılan heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çavuşoğlu, Kıbrıs konulu konferansa katılan heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa katılan heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa katılan heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam yemeğine katılan heyet başkanları ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs konulu konferansa katılan heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı
Çavuşoğlu, Kıbrıs konulu konferansa katılan heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı
Çavuşoğlu, Kıbrıs konulu konferansa katılan heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı
Çavuşoğlu, Kıbrıs konulu konferansa katılan heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
'Demir Karahan', dizide 'Efsane' lakaplı 'Teşkilat' görevlisini canlandıracak
"Demir Karahan", dizide "Efsane" lakaplı "Teşkilat" görevlisini canlandıracak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Feyza Aktan Hande Erçel Burak Sergen
Spor Diego Ali Tandoğan Ünal Karaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çavuşoğlu, Kıbrıs konulu konferansa katılan heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:35:41. #1.16#

title