Çavuşoğlu: "Kendi Soyuna Yapılanları Unutan, Tarihini Unutmak İsteyenlerden Tarih Dersi Alacak...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Selçuk Üniversitesinde "Fahri Uluslararası İlişkiler Doktora Payesi" törenine katıldı. (3)

"İçinden geçtiğimiz süreç maalesef bizi bir çok tehdit ve sınamalarla da karşı karşıya bırakmaktadır"

"Kendi tarihini bile unutup mevki makam için kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan da öğrenecek değiliz. Kendi soyuna yapılanları unutan, tarihini unutmak isteyenlerden tarih dersi alacak değiliz"

"Biz ecdadımızla, tarihimizle gurur duyuyoruz. Çünkü bizim tarihimizde soykırım yoktur. Bizim tarihimizde sömürgecilik de yoktur"

Kaynak: AA