Çavuşoğlu: Kazakistan için her türlü desteği vereceğiz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, üye ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştüler. Salı günü Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştireceğiz. Temennimiz; bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde yapılan AK Parti Ankara İstişare Toplantısı'nın son gününde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün şehit olan 3 askere rahmet ve ailelerine sabır diledi. Çavuşoğlu "Elbette şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Gerek ülke içerisinde gerek Suriye'de, nerede olursa olsun ülkemize tehdit oluşturan bütün unsurları etkisiz hale getirmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.