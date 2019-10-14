Çavuşoğlu, kazakistan cumhuriyeti dışişleri bakanı mukhtar tleuberdi ile görüştü

Çavuşoğlu, kazakistan cumhuriyeti dışişleri bakanı mukhtar tleuberdi ile görüştü

Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştüAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü.

14.10.2019 11:46
Çavuşoğlu, kazakistan cumhuriyeti dışişleri bakanı mukhtar tleuberdi ile görüştü

Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü

Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et