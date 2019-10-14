Çavuşoğlu, kazakistan cumhuriyeti dışişleri bakanı mukhtar tleuberdi ile görüştü
Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştüAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü.
14.10.2019 11:46
Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü
Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü.
Kaynak: DHA