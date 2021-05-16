Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşları ile görüştü
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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşları ile görüştü

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşları ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT İcra Komitesi Toplantısı sonrasında Katar Dışişleri Bakanı Al-Sani ve Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT İcra Komitesi Toplantısı sonrasında Katar Dışişleri Bakanı Al-Sani ve Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Toplantısı sonrasında Katar Dışişleri Bakanı Al-Sani, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar hakkında telefonda görüşmüştür" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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