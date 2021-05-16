Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşları ile görüştü

Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT İcra Komitesi Toplantısı sonrasında Katar Dışişleri Bakanı Al-Sani ve Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü.