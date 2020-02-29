Çavuşoğlu, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi

29.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri S¸eyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatması beklenen anlaşmanın imza törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Çavuşoğlu, burada Al Sani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmad Nasser Al Mohammad Al Ahmed Al Jabar Al Sabah ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA