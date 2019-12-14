Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
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Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

14.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:59
Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

'ın başkenti 'da gerçekleştirilen Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı , Katar ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
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