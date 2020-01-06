Çavuşoğlu: "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İranlı komutan) Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD-İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz"