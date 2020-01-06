Çavuşoğlu: "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur"
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Çavuşoğlu: "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.

06.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:25

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İranlı komutan) Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD-İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur"
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