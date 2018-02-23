Çavuşoğlu: Karşımıza Çıkanları Finike Portakalı Gibi Ezer Geçeriz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklı olduğu yerde hiçbir engeli tanımayacağını belirterek, "Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz. Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Finike ilçesinde belediyenin beton santralinin açılışına katıldı. Ak Parti Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'yi güçlendirmek için adeta seferberlik halinde daha çok çalışacaklarını söyledi. Türkiye'nin milletine, ümmete ve mazlum halklara karşı sorumlulukları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen içerde ve dışarda hainler olduğunu söyledi.

'FİNİKE PORTAKALI GİBİ EZERİZ'

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin ayağına adeta pranga vurmak isteyen, önüne set vurmak isteyen ülkelerin ve değişik terörist grupların var olduğunu anlatmamıza gerek yok. Milletimiz her şeyin farkında. Bütün engellerin üstesinden gelmemiz için çok güçlü olmamız lazım. Güçlü olursak teröristleri bertaraf ederiz, tıpkı şimdi yaptığımız gibi. Bu millet yeri geldiğinde tüm dünyaya kafa tutmasını bilir. Haklı olduğumuz yerde hiçbir engeli tanımayız. Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz. Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz. Bugün yaptığımız gibi" diye konuştu.

'CEZAYİR'İ FETÖ'YE DAR EDECEĞİZ'

"Masaya gelmek isteyeni masaya çekeriz ama hainleri toprağa gömeriz" diyen Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Afrin'e de gömeriz, Fırat Kalkanı bölgesine gömeriz. FETÖ'nün de dünyada nerede olursa olsun peşindeyiz. 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşatanlardan hesap soracağımıza yönelik milletimize sözümüz var. Cezayir Dışişleri Bakanı geldi, Cumhurbaşkanımız ile pazartesi Cezayir'e gideceğiz. Cezayir'de de bir hareketlilik başladı. O hainlere Cezayir'i de dar edeceğiz. Milli duruş sergileyen tüm siyasilere güvenin. Devlet Bahçeli'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a, Binali Yıldırım'a ve bizlere güvenin." - Antalya