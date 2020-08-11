Çavuşoğlu: "Kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un kürsüye gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.
11.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un kürsüye gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA