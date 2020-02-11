Çavuşoğlu, karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulundu
Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulunduKaradağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile başbaşa görüşmesi sonrası heyetlerarası görüşmelerde bulundu.
11.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:18
Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulundu
Karadağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile başbaşa görüşmesi sonrası heyetlerarası görüşmelerde bulundu.
Kaynak: DHA