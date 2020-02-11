Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulundu
Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile başbaşa görüşmesi sonrası heyetlerarası görüşmelerde bulundu.
11.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:02
Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile başbaşa görüşmesi sonrası heyetlerarası görüşmelerde bulundu.
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Kaynak: DHA