Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü
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Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

19.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:34
Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı 'daki paylaşımında, dost ve müttefik Karadağ'ın Parlamento Başkanı Brajoviç ile bir hafta arayla Ankara'da yeniden görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Parlamentolar arası iş birliğine büyük önem veriyoruz. Kendisini Gazi Meclisimizin 100. yıl törenlerine de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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