Çavuşoğlu, karadağ meclis başkanı brajoviç ile görüştü
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Çavuşoğlu, karadağ meclis başkanı brajoviç ile görüştü

Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştüKaradağ, (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

11.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:50
Çavuşoğlu, karadağ meclis başkanı brajoviç ile görüştü

Çavuşoğlu, Brajoviç ile görüştü

Karadağ, () ? Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı , Karadağ Meclis Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, karadağ meclis başkanı brajoviç ile görüştü
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