Çavuşoğlu, karadağ meclis başkanı brajoviç ile görüştü
Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştüKaradağ, (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.
11.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:50
Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü
Karadağ, (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.
Kaynak: DHA