Çavuşoğlu, karadağ dışişleri bakanı srdjan darmanoviç ile görüştü
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Çavuşoğlu, karadağ dışişleri bakanı srdjan darmanoviç ile görüştü

Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştüKaradağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü.

11.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:33
Çavuşoğlu, karadağ dışişleri bakanı srdjan darmanoviç ile görüştü

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü

Karadağ () ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı , Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, karadağ dışişleri bakanı srdjan darmanoviç ile görüştü
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