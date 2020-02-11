Çavuşoğlu, karadağ dışişleri bakanı srdjan darmanoviç ile görüştü
Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştüKaradağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü.
11.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:33
Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü
Karadağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü.
Kaynak: DHA