Çavuşoğlu, karadağ'daki türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu
Çavuşoğlu, Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştuKaradağ, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç ile beraber Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.
10.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:11
Çavuşoğlu, Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu
Karadağ, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç ile beraber Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.
Kaynak: DHA