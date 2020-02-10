Çavuşoğlu, karadağ'daki türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu
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Çavuşoğlu, karadağ'daki türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu

Çavuşoğlu, Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştuKaradağ, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç ile beraber Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.

10.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:11
Çavuşoğlu, karadağ'daki türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu

Çavuşoğlu, 'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu

Karadağ, ()- Dışişleri Bakanı , İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç ile beraber Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, karadağ'daki türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu
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