Çavuşoğlu, Karadağ'da Türk iş adamlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
10.02.2020 23:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerinde geldiği Karadağ'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii ve Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaretinin ardından Karadağ'da bulunan Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. - PODGORICA
Kaynak: İHA