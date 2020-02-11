Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştü
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Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç tarafından kabul edildi.

11.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:36
Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Başbakanı tarafından kabul edildi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için geldiği Karadağ'da, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç tarafından kabul edildi.


Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile de bir araya gelecek. Çavuşoğlu, anlaşmaların imzalanmasının ardından Karadağlı mevkidaşı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. - PODGORICA

Kaynak: İHA
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