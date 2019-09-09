Çavuşoğlu, kapalı maraş'ı gezdi

Çavuşoğlu, kapalı maraş'ı gezdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı olan ve askeri bölge statüsünde bulunan Maraş bölgesini ziyaret ederek, bölge yetkililerinden bilgi aldı.

09.09.2019 20:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı olan ve askeri bölge statüsünde bulunan Maraş bölgesini ziyaret ederek, bölge yetkililerinden bilgi aldı.

Çavuşoğlu, kapalı maraş'ı gezdi
Kaynak: DHA
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