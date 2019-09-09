Çavuşoğlu, kapalı maraş'ı gezdi

09.09.2019 20:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı olan ve askeri bölge statüsünde bulunan Maraş bölgesini ziyaret ederek, bölge yetkililerinden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu'nun Kapalı Maraş gezisi görüntüleri

Kaynak: DHA