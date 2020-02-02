Çavuşoğlu: "(Kanal İstanbul) Montrö'nün ortadan kalkması tartışılmazken, bu açıklama siyasi saikle...
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Çavuşoğlu: "(Kanal İstanbul) Montrö'nün ortadan kalkması tartışılmazken, bu açıklama siyasi saikle...

Soru soran basın mensubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

02.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:17
Çavuşoğlu:

Soru soran basın mensubu

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "(Kanal İstanbul) Montrö'nün ortadan kalkması tartışılmazken, bu açıklama siyasi saikle...
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