Çavuşoğlu: "(Kanal İstanbul) Montrö'nün ortadan kalkması tartışılmazken, bu açıklama siyasi saikle...
Soru soran basın mensubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
02.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:17
Soru soran basın mensubu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (3)
Kaynak: AA