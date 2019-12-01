Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman tarih değişecek
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Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman tarih değişecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak." dedi

01.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:13
Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman tarih değişecek

Dışişleri Bakanı : "Kanal 'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak." dedi.


AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Toplantısı'nda konuşan Çavuşoğlu, "Biz bağımsız olmaya çalıştıkça ve güçlendikçe karşımıza çıkan sorunların da boyutu farklılaşıyor, değişiyor." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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