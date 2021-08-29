Çavuşoğlu: "(Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması) Havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması) Havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz".
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması) Havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz".
Kaynak: Anadolu Ajansı