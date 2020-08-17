Çavuşoğlu-Joseph ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu (2) - PORT-AU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Ortak anlaşmaların imzalanması PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile ortak basın toplantısı düzenledi.
17.08.2020 22:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Ortak anlaşmaların imzalanması PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA