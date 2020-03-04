Çavuşoğlu - Josep Borrell görüşmesi
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Çavuşoğlu - Josep Borrell görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüşmesinden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası...

04.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:57
Çavuşoğlu - Josep Borrell görüşmesi

Dışişleri Bakanı , (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüşmesinden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çavuşoğlu - Josep Borrell görüşmesi
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