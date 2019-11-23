Çavuşoğlu, japonya'da basın toplantısı düzenledi
Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenlediJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.
23.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:19
Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi
Japonya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, japonya'da basın toplantısı düzenledi