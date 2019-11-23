Çavuşoğlu, japonya'da basın toplantısı düzenledi
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Çavuşoğlu, japonya'da basın toplantısı düzenledi

Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenlediJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

23.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:19
Çavuşoğlu, japonya'da basın toplantısı düzenledi

Çavuşoğlu, 'da basın toplantısı düzenledi

Japonya, ()- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı , basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, japonya'da basın toplantısı düzenledi
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