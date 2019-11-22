Çavuşoğlu, japon mevkidaşı ile görüştü
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Çavuşoğlu, japon mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştüJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile görüştü.

22.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:14
Çavuşoğlu, japon mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, mevkidaşı ile görüştü

Japonya, ()- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı , Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, japon mevkidaşı ile görüştü
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