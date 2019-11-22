Çavuşoğlu, japon mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştüJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile görüştü.
22.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:14
Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü
Japonya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile görüştü.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, japon mevkidaşı ile görüştü