Çavuşoğlu, İyi Parti'den İstifa Edip AK Parti'ye Katılanlara Rozetlerini Taktı
- AK Parti Ağrı teşkilatınca düzenlenen Halkla Buluşma toplantısı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması AK Parti'ye katılan iki aşiretin mensuplarına ve İYİ Partiden istifa edip AK Partiye katılanlara rozet takılması AĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı Kültür Kongre Merkezi...
- AK Parti Ağrı teşkilatınca düzenlenen Halkla Buluşma toplantısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması
AK Parti'ye katılan iki aşiretin mensuplarına ve İYİ Partiden istifa edip AK Partiye katılanlara rozet takılması AĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı Kültür Kongre Merkezi Büyük Konferans Salonunda düzenlenen halkla buluşma toplantısına katıldı. (3)
Kaynak: AA