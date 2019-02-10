Çavuşoğlu: "İyi Çalışırsak 2023'te Sadece Sağlık Turizminden 50 Milyar Dolar Para Kazanacağız"

- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış törenine katılarak konuşma yaptı. (2)

Kaynak: AA