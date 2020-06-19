Çavuşoğlu: "(İtalya ile) Doğu Akdeniz'de ve Libya'nın istikrarı için birlikte çalışmamızda fayda...
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Çavuşoğlu: "(İtalya ile) Doğu Akdeniz'de ve Libya'nın istikrarı için birlikte çalışmamızda fayda...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı barış ve sonuç verici siyasi süreç için İtalya ile Türkiye'nin birlikte çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

19.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:33

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı barış ve sonuç verici siyasi süreç için İtalya ile Türkiye'nin birlikte çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, Di Maio ile görüşmesinde önceki gün yaptığı Libya ziyareti hakkında bilgi verdiğini aktardı. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"İtalya ile birlikte Libya'da kalıcı bir barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz. Burada İtalya'nın oynadığı kritik rolün farkındayız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dengeli bir rol oynadılar. Bazı AB ülkeleri gibi darbeci Hafter'in yanında olmadı ama ateşkes ve siyasi süreç için samimi çaba sarf etti."

Çavuşoğlu, Libya konusunda bundan sonraki ikili üçlü ve diğer platformlarda İtalya'yı da görmek istediklerini, bunu Rusya'ya ve diğer ülkelere de söylediklerini belirtti.

Çavuşoğlu: '(İtalya ile) Doğu Akdeniz'de ve Libya'nın istikrarı için birlikte çalışmamızda fayda...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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