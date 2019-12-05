Çavuşoğlu, italya dışişleri bakanı luigi di maio ile görüştü
Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştüİtalya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
05.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:07
Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
İtalya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Kaynak: DHA