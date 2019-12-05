Çavuşoğlu, italya dışişleri bakanı luigi di maio ile görüştü
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Çavuşoğlu, italya dışişleri bakanı luigi di maio ile görüştü

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştüİtalya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

05.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:07
Çavuşoğlu, italya dışişleri bakanı luigi di maio ile görüştü

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü

İtalya, ()- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti 'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, italya dışişleri bakanı luigi di maio ile görüştü
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