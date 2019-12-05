Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
05.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile tokalaşması
-Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesi
Kaynak: DHA