Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
Haberler » Güncel » Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü - Haber

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

05.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:02
Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü

Dışişleri Bakanı , 'nın başkenti 'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile tokalaşması

-Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesi


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler