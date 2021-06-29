Çavuşoğlu İtalya'da İngiliz, Ruandalı ve Arjantinli mevkidaşları ile görüştü
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Çavuşoğlu İtalya'da İngiliz, Ruandalı ve Arjantinli mevkidaşları ile görüştü

Çavuşoğlu İtalya'da İngiliz, Ruandalı ve Arjantinli mevkidaşları ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın Matera kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, İtalya'daki ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşmeleri kapsamında Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu daha sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Görüşmede, Suriye ve Libya konularının yanı sıra bölgesel konular görüşüldü. Bakan Çavuşoğlu'nun, Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola ile gerçekleştirdiği görüşmede ise ekonomik ve bölgesel konular ele alındı.

-İHA-

Çavuşoğlu İtalya'da İngiliz, Ruandalı ve Arjantinli mevkidaşları ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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