Çavuşoğlu, İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştü Çavuşoğlu, İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştüİsviçre, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin Bern kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'le başbaşa görüşme ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştü İsviçre, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin Bern kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'le başbaşa görüşme ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu ve Cassis'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Kaynak: DHA