Çavuşoğlu, İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştü
Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin Bern kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'le başbaşa görüşme ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
14.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:17
Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin Bern kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'le başbaşa görüşme ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu ve Cassis'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Kaynak: DHA