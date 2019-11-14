Çavuşoğlu, isveç dışişleri bakanı ann linde ile görüştü
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Çavuşoğlu, isveç dışişleri bakanı ann linde ile görüştü

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştüABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

14.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:41
Çavuşoğlu, isveç dışişleri bakanı ann linde ile görüştü

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü

ABD, ()- Dışişleri Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, isveç dışişleri bakanı ann linde ile görüştü
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