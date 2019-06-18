Çavuşoğlu: "İstanbul, tüm dünyadaki ümmet için önemli bir şehirdir"

Çavuşoğlu: "İstanbul, tüm dünyadaki ümmet için önemli bir şehirdir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Aksekililer Federasyonuna bağlı dernekler tarafından hazırlanan programa katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Aksekililer Federasyonuna bağlı dernekler tarafından hazırlanan programa katıldı.

Kaynak: AA
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