Çavuşoğlu, İspanyalı mevkidaşı ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ile görüştü - Haberler
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Çavuşoğlu, İspanyalı mevkidaşı ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ile görüştü

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Çavuşoğlu, İspanyalı mevkidaşı ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ile görüştü

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Çavuşoğlu, İspanyalı mevkidaşı Albares ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından, "Yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadele konularına odaklandık." açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, "Afganistan, Libya, Suriye ve Afrika'daki gelişmeler dahil güncel küresel sorunları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan??????? ile görüşmesinde de ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çavuşoğlu, İspanyalı mevkidaşı ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ile görüştü - Haberler
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