Çavuşoğlu, islam işbirliği teşkilatı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı
Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıSuudi Arabistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
15.09.2019 15:39
Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Suudi Arabistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: DHA