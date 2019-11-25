Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu (2)
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Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması CİDDE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. kuruluş yıl dönümü töreninde Türkiye ve üyesi olduğu Asya grubu adına konuşma yaptı.

25.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:19
Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu (2)

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması CİDDE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'ın Cidde kentinde düzenlen 'nın (İİT) 50. kuruluş yıl dönümü töreninde ve üyesi olduğu Asya grubu adına konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu (2)
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